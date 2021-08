USA asepresidendi lendu Vietnami lükati edasi võimaliku „Havanna sündroomi” juhtumi tõttu

See salapärane sündroom tabas 2016. aastal kõigepealt USA saatkonna töötajaid Kuuba pealinnas Havannas ja seda võib põhjustada suunatud mikrolainekiirgus, vahendab BBC News.

CBS News teatas, et intsident Vietnami pealinnas on sarnane varasemate Havanna sündroomi juhtumitega mujal.

USA välisministeerium teatas oma avalduses, et Harrise lend Singapurist Hanoisse lükati edasi pärast teateid „anomaalse tervisejuhtumi” kohta. Välisministeerium lisas, et pärast hoolikat kaalumist otsustasid Harris ja tema kaaskond siiski Hanoisse lennata, kuhu ta on juba saabunud.