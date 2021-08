Erakondade reitingud: tipus Reformierakond, EKRE hoiab kindlalt teist kohta

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,6% ja Keskerakonda 17,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga reitingutabelis märkimisväärseid muutuseid ei toimunud ning erakondade toetusprotsendid jäid eelmise nädalaga sarnasele tasemele. Liidrina jätkab Reformierakond, kelle edu teisel kohal oleva EKRE ees on 7,5 protsendipunkti. Populaarsuselt kolmas on Keskerakond, kes jääb EKRE-st maha 4,7 protsendipunkti võrra.