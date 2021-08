Delfi tuleb neljapäeval Maardusse

Ootame kohalikke, et Maardu elu puudutavatel teemadel vestelda. Lugusid meie seiklustest Maardus saab lugeda laupäeval Eesti Päevalehe veebist. Seni on Delfi käinud projekti Kohalikel radadel raames elu kaemas Valgas, Hiiumaal, Alutagusel ja Rakveres.

Sel suvel ja sügisel osalevad kuni kohalike valimiste valimispäevani Eesti Päevalehe ja Delfi uudistetoimetuse töös Tartu ülikooli ajakirjandustudengid, kes sõidavad ringi mööda Eestit, et tutvuda murede ja rõõmudega Eesti erinevates kohalikes omavalitsustes. Nii käivad nad kohalikel radadel, et lugejatele tutvustada, millised on poliitilised jõuvahekorrad, millised on kohalikud kõige tulitavamad probleemid ning mida arvavad kohalikud inimesed elust oma kodukohas.