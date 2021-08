Koolide peamiseks mureks võivad osutuda hoopis vaktsineerimata kokatädid

Esmaspäeval kogunesid haridusjuhid ning arutati põhimõtteid, mille alusel uut õppeaastat läbi viiakse. Peamiseks rõõmusõnumiks on haridusministeeriumi kinnitus, et koole ei suleta.

Seda, et tegemist siiski on rõõmusõnumiga, kinnitavad ka koolijuhid. Näiteks Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht, kes osales ka esmaspäevasel üldkogul. “Meeleolu on pigem ülev,” kinnitas Uiboleht, kes kõneldes oli parasjagu Tartu koolide koosolekul. Ta rääkis, kuidas praegu on Haridusministeerium käitunud positiivselt ning koolide antud otsustamise autonoomsust saab ainult kiita.

Sama kinnitab ka Tartu Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever, kes praeguses olukorras ei olekski paremaid lahendusi näinud. “Kõige tähtsam on, et üldse kooli saab ja et inimesed on vaktsineeritud,” arvas ta. Pever suuri muresid uue õppeaasta kohta ei väljendanud, kuid hoiatas siiski ettearvamatuse eest. “Eks lõpuks võib kõike juhtuda, kuid ootame parimat.”

Praegune eesmärk on oktoobri lõpuks saada 90 protsenti haridustöötajaid vaktsineeritud. Kuid kõik asjad ei ole alati must-valged. Kui rääkida murekohtadest, siis tõi Uiboleht, kes on ühtlasi Tartu Erakooli direktor, välja selle, kuidas koolid