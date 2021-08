Taliban ei luba afgaanidel enam riigist pageda. Tee Kabuli lennujaama blokeeritakse

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles täna pressikonverentsil, et islamirühmitus ei luba Afganistani kodanikel enam Kabuli lennujaama suunduda, kirjeldades seal valitsevat olukorda "kaootilisena".

Telekanal BBC vahendab, et islamistide sõnul tuleks rahvahulkadel lennujaama ümbrusest viivitamatult lahkuda. Talibani esindaja väitel tagatakse neile sealjuures "turvaline tee kodukohta".

Mujahid nurises ka, et USA on jätkuvalt ärgitanud kohalikke inimesi lennukitele tulema. "Me ütleme ameeriklastele - ärge julgustage afgaane kodumaalt lahkuma... Me vajame nende andeid," lausus ta.

Ühtlasi andis islamirühmitus teada, et "ei plaani pikendada 31. augusti tähtaega". Just sel päeval peaksid lahkuma viimased võõrväed Afganistani territooriumilt. Mujahidi sõnul on lääneriikidel "piisavalt aega", et oma kodanikke riigist evakueerida, st seitse päeva.

Ta lisas, et olukord Afganistanis on Talibani kontrolli all normaliseerunud ja tööd on jätkanud nii kohalik meedia kui ka haiglad, koolid ja ülikoolid. ÜRO-d luurega varustav keskus on aga samal ajal hoiatanud, et suur hulk afgaane on ohus ja pole välistatud massihukkamised.