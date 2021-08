EKSKLUSIIVNE INTERVJUU | Talibani eest varjuv naisaktivist: nad ei esinda islamit, vaid oma mehiseid egosid. Selles pole midagi püha

Ärevatele arengutele vaatamata ei kavatse Pashtana matta lootust ning imestab, miks rahvusvaheline kogukond ei ole teinud enamat toetamaks Afganistani habrast, ent tahtejõulist kodanikuühiskonda. Naise sõnul on inimeste evakueerimine vaid pool tööd ning avaldused nagu kaitseminister Kalle Laaneti suust kõlanud "afgaanid ei tahtnud demokraatiat" pisendavad püüdlusi, mida aktiivsed afgaanid on vaba ühiskonna nimel aastaid teinud. Pashtana sellest ei heitu ja kavatseb jätkata oma tööd kasvõi põranda all. Ta näeb suuremat kasu tsiviilküsimuste lahendamisest kui relvadest ja laskemoonast.