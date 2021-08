Tšehhi president Zeman väitis, et riigi vastuluure kuulas teda ja tema kaastöötajaid pealt

„Hiljem sain ma sügavalt BIS-i seest teada, et pealtkuulamine jätkus... Seega pöördusin ma peaministri poole, et ta (Koudelka - toim) ametist vabastataks. Salateenistuse ülem ei saa ilma tõenditeta praktiliselt iga kodanikku, keda soovib, pealt kuulata. See on ainult üks põhjus, miks ma usun, et Koudelka ei ole selle töö jaoks õige mees,” lausus Zeman, rõhutades, et algselt ei kavatsenud ta sellest asjast enne oktoobris toimuvaid parlamendivalimisi avalikult rääkida tingimusel, et Koudelka vabastatakse ametist 15. augustiks.