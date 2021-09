Mida peab tegema, et olla parim kandidaat?

CV.ee viis läbi küsitluse, kus uuris, mida tööandjad kandidaatide puhul enim hindavad ja mis võib neile kandideerides saatuslikuks saada. Loe järgevaid nippe ja soovitusi, kuidas olla parim kandidaat ja unistuste töökohale skoorida!

Uuenda oma CV-d enne igat kandideerimist

56% tööandjatest arvab, et CV-d tuleks kohandada töökuulutusele vastavaks enne igat kandideerimist. Kui leiad ühisosa varasema kogemuse ja töökuulutuse nõudmiste vahel, võid kindel olla, et seda märkab ka tööandja. CV-sse pole mõistlik kirja panna kogu oma töötamise ajalugu – seepärast on tähtis, et tooksid välja olulisema, mis oleks asjakohane just ühe kindla tööpakkumise raames.

Mõtle läbi varasemad töösuhted

Uuringus küsiti, mis võib kandidaatidele värbamisvalikus enim saatuslikuks saada. 88% tööandjatest märkis, et liiga lühikesed töösuhted võivad kandidaadi halba valgusesse seada. Tööandjad soovivad, et palgatud inimesed kohe minema ei jookseks, seega on nende jaoks oluline, et alustatud töösuhted ka kestma jääksid. Mõtle hoolikalt läbi oma varasemad töösuhted ja hinda kriitiliselt, kas kõiki neid on vaja CV-sse märkida.

Valmistu töövestluseks hoolikalt

79% tööandjatest toetub kandidaadi hindamisel kõige enam just töövestlusele. See on koht, kus saad end näidata parimast küljest, näidata oma initsiatiivi töökohale asumiseks ja küsida küsimusi ettevõtte kohta. Selleks, et olla parim kandidaat, tuleks töövestluseks hoolikalt valmistuda: uuri ettevõtte tegevusvaldkonna kohta, vii end põhjalikult kurssi pakutava positsiooniga ja edasta töövestlusel mõtteid, mida tulevases töökohas sooviksid ära teha.

Koosta CV hoolikalt