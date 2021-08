USA meedia teatel kohtus CIA direktor salaja Talibani ühe juhiga

Biden peab kiiresti tegema otsuse, kas lükata edasi USA sõdurite Kabuli lennuväljalt äratoomise tähtaega, mis on praegu 31. august. Ajapikendust nõutakse nii kodu- kui ka välismaal.

Taliban on aga hoiatanud, et võõrvägede lahkumise edasilükkamine ületab „punase joone”, ja on ähvardanud tagajärgedega.