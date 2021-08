Johanna Ronk: iseseisvat elu alustades sain kuu jooksul tegeliku ülevaate, kui palju raha kulub toidule

Gümnaasiumiajast on mulle jäänud sisse teatud harjumused. Näiteks nädala söögikorvi ja selleks kuluva raha planeerimine ning kohvikutes käimise ja kohvi kaasaostmise planeerimine ja eelarvesse arvestamine. Olen seadnud omale reegli, et nädalas korra võin kohvi osta. Mulle meeldib take away kohv, aga kui iga päev sellele 2,5 eurot kulutada, moodustub kuu lõpuks suur summa.