Isamaa lõhkus Keskerakonna kontori ees maha "korruptsiooniseina"

Sein koosnes mustadest kastidest, millele olid Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu sõnul suurimad Keskerakonna kuriteod peale kirjutatud. „Aga väga paljusid asju me ei tea. Siin on kirjas vaid need kuriteod, mis on avalikkuse ette tulnud,“ toonitas poliitik.

Meerikandidaat Urmas Reinsalu sõnul on seina eesmärk Keskerakonna korruptsioonikuritegudele tähelepanu juhtida ning partei 20 aastat kestnud ainuvõim lõpetada. Vastuseks küsimusele, kes aktsiooni ideele tuli, teatas Reinsalu, et Tallinna linna elanikud. „Tallinna elanikud ütlesid, et te peate Keskerakonna kuritegusid meelde tuletama. Nii tegimegi selle seina, et inimesed selle abil suuremat pilti näeksid.“

„Ma usun, et on palju Keskerakonna poliitikuid, kellele need kuubikud ei meeldi ja kes ei julge nendest üldse rääkida.“ nentis Reinsalu, „Aga loodan, et Keskerakond tunnistab, et meie loosung on olemuselt tegelikult õige.“