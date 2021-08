Daniel Kõiv: praegu panen keskmiselt 70% teenitud tulust kõrvale

Raha panen kõrvale sularahas, sest siis ei teki kiusatust kaardiga suuri makseid teha. See on psühholoogiliselt hea viis, kuidas raha kokku hoida, sest tahes-tahtmata on sularahas maksta ebamugavam ja kui kaardil pole palju raha, siis ei saagi palju kulutada. Kaardiga on keerulisem hoomata, kui palju tegelikult kulutad.

Olen hakanud eelarvet tegema, et oleks ülevaade tuludest ja kuludest. Varem, kui ma eelarvet ei teinud, oli raske saada ülevaadet, kui palju kulub igapäevaselt kasutatavate tellimuste peale, nagu näiteks meediaplatvormid Netflix, Spotify jne. Kokkuvõttes kujuneb üpriski krõbe summa. Täna kasutan eelarve tegemiseks Swedbanki kulude arvestust ja see on aidanud mõista, millistelt kuludelt saaksin kokku hoida. Näiteks olen pärast kuludes selguse saamist vahetanud teenuste tellimusi või jaganud paketti kellegagi. Olen pakette jagades saanud enda jaoks hinna koguni 40 euro pealt 20 euro peale, millega näiteks aasta jooksul säästan 240 eurot.

Saaremaa Gümnaasium on riigigümnaasium ning sellega kaasnevad ka mõned finantsilised hüved. Näiteks katab riigigümnaasium üks kord nädalas minu transpordikulud ja samuti tagatakse majutusvõimalus neile, kes tulevad õppima kaugemalt. Saaremaa Gümnaasiumil on 60 õpilaskohta ja kaugelt õppima tulijatel on kergem omale õpilaskodus koht saada. Õpilaskodu koha eest tuleb küll maksta, aga see on palju soodsam kui korteri üürimine. Kool pakub ka tasuta hommiku- ja lõunasööki. Oma eelarves olen söögikuludeks arvestanud 150–200 eurot. Õpilaskodus elades on ka see pluss, et saab ka grupi peale süüa teha, mis võib veelgi kulusid vähendada.