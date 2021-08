Reformierakonna fraktsiooni juht Kersti Kaljulaidi toetamisest loobumisest: teadsime, et tal pole riigikogus piisavalt toetust

Kuigi presidenditiitel nihkub aina enam Alar Karise suunas, ei ole ta kogu eesti rahva lemmikkandidaat: Kantar Emori andmete põhjal koostatud graafikust selgus, et Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valijate toetus kuulub hoopis ametis olevale riigipeale Kersti Kaljulaiule. Teised erakonnad Kaljulaidu teiseks ametiajaks presidendiks valima ei soostunud. Ka Reformierakond on praeguse presidendi toetamisest loobunud.

„Reformierakonna fraktsioonis on Kaljulaiule endiselt tugev toetus, kuid presidenti ei vali üks fraktsioon, vaid riigikogu enamus,“ ütles Võrklaev. Fraktsiooni esimehe sõnul oli riigikogu peamine eesmärk, et Eestile saaks hea president valitud, ning selleks tuli leida ühisosa. „Reformierakonnal ei ole mõtet kindlalt Kersti Kaljulaiu taha koonduda teades, et me vajalikul hulgal hääli ei saa.“