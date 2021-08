Läti parempopulistid tahtsid „sundvaktsineerimist” põhiseadusega keelata, aga referendumialgatus lükati tagasi

Õiguskantsler leidis, et põhiseaduses paranduste tegemise eelnõu ei olnud täielikult läbi töötatud ei vormilt ega sisult, nii et see ei vastanud nõudele esitada täielikult valmis põhiseaduse parandused. Analoogset arvamust avaldas justiitsministeerium. Tervishoiuministeerium teatas, et ei toeta selliseid parandusi. Vaid seimi juriidiline büroo teatas, et ei näe selliseid puudujääke, mis segaksid paranduste täielikult läbitöötatuks tunnistamist.