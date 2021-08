USA asepresident Harris mõistis Singapuris hukka Hiina väljapressimise ja hirmutamise

„Me teame, et Peking jätkab väljapressimist, hirmutamist ja pretendeerimist suurele enamusele Lõuna-Hiina merest,” ütles Harris olulise tähtsusega välispoliitilises kõnes, milles avas president Joe Bideni administratsiooni visiooni India ja Vaikse ookeani piirkonna kohta. „Pekingi tegevus õõnestab jätkuvalt reeglitel põhinevat maailmakorda ja ohustab riikide suveräänsust.”

Nädalasel ringreisil Kagu-Aasias olev Harris kuulutas, et USA seisab Hiina ähvardustega silmitsi olevate liitlaste ja partnerite kõrval.

Hiina mõjule vastuseismine kogu maailmas on muutumas Bideni administratsiooni jaoks üha tähtsamaks. Harris pidas oma kõne lisaks hetkel, kui USA aastakümnete pikkune keskendumine Lähis-Idale on saamas kaootilise väljumisega Afganistanist korratut lõppu.

Harris rõhutas seda muutust, nimetades India ja Vaikse ookeani piirkonda kriitiliselt tähtsaks USA julgeoleku ja õitsengu jaoks. Ta ütles, et kuigi USA on keskendunud Afganistani-missiooni lõpetamisele, tuleb edendada oma huve ka teistes regioonides.

Tegemist oli Harrise seni teravaima sõnavõtuga Hiina vastu, aga ta rõhutas ka, et USA ei püüa mitte ainult Hiinale vastu tegutseda, vaid ka arendada „optimistlikku visiooni, mis meil on oma osaluse ja partnerluse kohta regioonis”. Viidates Singapuri rangele neutraalsusele USA-Hiina tüliküsimuste suhtes, kinnitas Harris, et USA ei taha panna kedagi riikide vahel valima.