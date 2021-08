On selgunud trikk, tänu millele kaotas Ager kergelt ja kiirelt 15 kilogrammi

Olin varem dieetidest ainult halbu asju kuulnud, nii et ma ei proovinud ühtegi neist, kuigi olen alati tahtnud kilosid kaotada. Ma ei olnud valmis ennast näljutama või sööma ainult salatit ja jooma rohelisi smuutisid (naerab).

Minu lähedane sõber Imants Strads oli StockholmDiet.com-i proovinud ja rääkis mulle, kui hästi ta ennast tunneb, kui lihtne on seda dieeti järgida ja kui lihtne on kaotada lisakilosid. Kui ma nägin tema muutust enesetundes ja välimuses, otsustasin seda ka ise proovida.

Olin varem kuulnud Stockholmi dieedi kohta palju häid asju, kuid ma ei olnud kunagi motiveeritud seda ise proovima, sest ma ei uskunud päris hästi, et midagi sellist on tõesti võimalik – kaotada kaalu lihtsalt ja kiiresti, süües samal ajal tervislikult, ilma end näljutamata. Kuid kõik muutus hetkega, kui ma tõesti nägin oma sõbra muutust ja lisakilode kadumist.

Kui ma otsustasin hakata kasutama Stockholmdiet.com-i ja täita testi, siis oli minu kaal 89 kilo. Ma olin šokeeritud sellest, kui lihtne oli dieeti järgida! Retseptide järgi oli lihtne ja kiire toitu valmistada, söögid olid maitsvad ja täitsid kõhtu hästi. Kõik oli nii lihtne, et ma süüdistasin ennast selles, et olin nii kaua ülekaaluline ega proovinud Stockholmi dieeti palju varem.

Minu arvates muutis selle kasutamine ka meie pere igapäevaelu palju lihtsamaks, sest ei olnud lõputuid arutelusid selle üle, mida õhtusöögiks süüa teha, ja ei pidanud mõtlema, milliseid tooteid poest osta. Kava kasutamisel oli kõik ette öeldud ja meile meeldis see väga. Mulle meeldisid kõik retseptid nii väga, et lõin perekonna kokaraamatu, kus on kõik StockholmDiet.com-i retseptid ja praegu teeme süüa ainult selle järgi.