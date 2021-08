Narvas süüdatud veokite puhul ulatub kahju 300 000 euro kanti

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõuniku Darja Denisova sõnul sai häirekeskus 22. augustil kell 1.51 teate, et Narvas - aadressil Puuvilla tänav 10 - on näha tugevat suitsu ja kuulda plahvatusi.

"Hetkel menetlus käib." märgiti Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri pressiteenistusest. "Oleme alustanud kriminaalmenetlust ja peamine uurimisversioon on see, et tegemist tahtliku süütamisega. Täpsemad asjaolud on hetkel selgitamisel."