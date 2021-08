Narvas süüdatud veokite puhul ulatub kahju 300 000 euro kanti

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõuniku Darja Denisova sõnul sai häirekeskus 22. augustil kell 1.51 teate, et Narvas aadressil Puuvilla tänav 10 on näha tugevat suitsu ja kuulda plahvatusi.

"Hetkel menetlus käib." märgiti politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri pressiteenistusest. "Oleme alustanud kriminaalmenetlust ja peamine uurimisversioon on see, et tegemist oli tahtliku süütamisega. Täpsemad asjaolud on hetkel selgitamisel."