Ridango uus tarkvara aitab ühistranspordi muuta nõudepõhiseks

„Ridango tehnoloogiline lahendus on väga oodatud samm tänapäeva. Tegemist on esimese tõsise käiguga, et 2023. aastast võtta täiendava transpordiliigina kasutusele uudne nõudepõhise ühistranspordi terviklahendus. Seda eelkõige hajaasustusega piirkondades, et kaotada asjatud tühisõidud. Aga ka laiemalt, et ühistransport oleks kättesaadav kõigile, kes seda vajavad,“ lausus Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.