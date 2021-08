USA-le avaldatakse survet Afganistani evakueerimisoperatsiooni pikendamiseks, otsustada tuleb kiiresti

Prantsusmaa , Suurbritannia ja Saksamaa on aga kõik rääkinud enne tänast G7 virtuaalset tippkohtumist ajapikenduse võimalusest, vahendab BBC News.

Üks ametiisik ütles Reutersile, et USA president Joe Biden otsustab järgmise 24 tunni jooksul, kas vägede väljatõmbamist edasi lükata.

Taliban on teatanud, et igasugune ajapikendus rikuks kokkulepet ja on hoiatanud tagajärgede eest, kui võõrväed ka pärast 31. augustit Afganistani jäävad.