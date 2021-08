Martin Helme: EKRE kavatseb kohtus vaidlustada valitsuse kehtestatud piirangud

"Kuivõrd see on mitmekihiline ja kümneid kordi ümber tehtud, siis praegu vaatavad juristid, kas seda vaidlustada osas aspektides või tervenisti. Põhimõtteliselt vaidlustame selle, et inimeste delikaatseid isikuandmeid küsitakse igal pool, et inimesed peavad käima ringi tõestusega, et nad on terved või vaktsineeritud. Ja vaidlustame selle, et inimesed jagatakse kaheks. Et põhilised vabadused, kogunemisvabadus ja põhilised teenused on pandud sõltuma mingisugusest dokumendist, mis on valitsuse poolt välja mõeldud. Põhiseadus ei võimalda inimesi niimoodi kaheks jagada," lausus Helme.