Riigikogu erikomisjon: nõuame konkreetseid vastutajaid, kelle otsuste tõttu vaktsiinid riknesid

Reinsalu viitas ka riigikontrolöri öeldule, et tegelikkuses on vajalik selge konkreetne vastutus asutuste ja isikute kaupa. „Kollektiivne vastutamatus on meid täna viinud selleni, et ei ole täidetud ravimite käitlemise nõudeid ja massiliselt vaktsiine on riknenud,“ ütles Reinsalu.