Politsei avastas ühest Jõgevamaa talukohast kaheksa ebaseaduslikku tulirelva ja laskemoona

„Kõrge ohuhinnanguga teatele reageerisid ühtviisi nii politseipatrullid, meedikud, demineerijad koeraga kui ka kriminalistid,“ kirjeldas Jõgeva politsei juhtivuurija Veiko Kõre. Ta lisas, et ajal, mil meedikud andsid plahvatuses viga saanud eakale mehele esmaabi, asusid politseinikud ühes demineerijatega sündmuskohal tööle selgitamaks, kas oht kõrvalistele on möödunud.

„Plahvatuses kannatada saanud eakas mees võib samuti tänada õnne, et ta tõsisemalt vigastada ei saanud. Mees viibib küll tänaseni haiglaravil, kuid tema vigastused ei ole eluohtlikud. See on ilmne näide, et tundmatud lõhkeained, sütikud või laskemoon võivad ootamatult lõhkeda ja osutuda ohtlikuks. Politsei alustas asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetluse ja uurimise käigus kontrollime, kuidas ja miks sai see plahvatus toimuda,“ ütles prokurör.