Balti riikide ja Poola presidendid tegid ühisavalduse Valgevene teemal: töötame lisasanktsioonide nimel

„Aasta tagasi, augustis 2020 lootsid Valgevene kodanikud, et neil on õigus otsustada oma riigi tuleviku üle vabadel valimistel. Valgevene ametivõimud ei kuulanud neid. Riigi lähiajaloos ennenägematul rahumeelsel rahvaliikumisel osalejaid on karistatud vangistuse, pagenduse või vaigistamisega. Lootus on asendunud hirmu ja kasvavate repressioonidega. Me väljendame solidaarsust kõikide Valgevene inimestega, kelle õigusi on nende kodumaal piiratud,“ seisab avalduses.

Riigipead lisasid, et alates juunist oleme seisnud silmitsi hübriidrünnakutega Euroopa Liidu ja NATO idapiiril.

„Haavatavaid kolmandate riikide kodanikke kasutatakse ära Valgevenest ebaseaduslike piiriületuste korraldamiseks. See ei ole rändekriis, vaid Aljaksandr Lukašenka režiimi korraldatud poliitiline hübriidoperatsioon, et juhtida tähelepanu kõrvale režiimi üha sagenevatelt inim- ja kodanikuõiguste rikkumistelt. Me mõistame selle vastuvõetamatu käitumise hukka. Asjatu surve ja hoolimatud teod ei muuda meie kokku lepitud poliitikat Valgevene kriisi suhtes,“ seisab avalduses.

Riigipead rõhutasid, et nende riigid toetavad aktiivselt kõiki rahvusvahelisi algatusi, mille eesmärk on tegeleda karistamatusega Valgevenes, lisades et: „Kooskõlas Helsingi lõppaktiga tuleb Valgevene inimestele anda vabadus valida enda demokraatlik tulevik. Ainus võimalus poliitilise kriisi lõpetamiseks on kaasav riiklik dialoog, mis viib vabade ja ausate valimisteni.“

Avalduse täistekst:

Eesti, Läti, Leedu ja Poola presidentide ühisavaldus Valgevene kohta

23. august 2021, Kiiev

