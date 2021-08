Talibani-vastane vastupanurinne: meil on tuhandeid võitlusvalmis inimesi, aga tahame rahu ja läbirääkimisi

Vastupanurinde välissuhete juht Ali Nazary ütles BBC-le, et organisatsioon tahab rahumeelseid läbirääkimisi, aga lisas, et kui need ebaõnnestuvad, ei kavatseta leppida mingisuguse agressiooniga.

Taliban on aga teatanud, et on ümber piiranud vastupanurinde kantsi Afganistani kirdeosa Panjshiri orus.

Vastupanuliikumise tegelaste sõnul liigub Taliban nüüd Kabulist kirdes asuvasse piirkonda.

Talibani kukutatud valitsuses asepresident olnud Amrullah Saleh, kes viibib Panjshiris, teatas Twitteris, et Taliban on koondanud väed oru sissepääsu juurde.

Panjshiri piirkond ja eriti Panjshiri org on kuulus sissetungijate tagasilöömise poolest. Teiste hulgas võideldi seal edukalt Nõukogude vägede vastu aastatel 1979-1989 kestnud sõja ajal ja Talibani vastu 1990. aastatel.

Praegugi on piirkond endiselt Afganistani vastupanuvõitluse kangelase Ahmad Shah Massoudi poja Ahmad Massoudi asutatud vastupanurinde kontrolli all.

Nazary ütles BBC Radio 4 saatele „Today”, et Panjshiri on hiljuti voolanud kohalikke vastupanujõude kogu riigist, kellega on ühinenud kohapeal välja õpetatud võitlejad.

Nazary sõnul on vastupanurindel tuhandeid mehi, kes on valmis vastupanu osutama.

„Me eelistame aga püüelda rahu ja läbirääkimiste poole, enne igasugust sõda ja konflikti,” teatas Nazary.

Vastupanurinde eesmärk on Nazary sõnul detsentraliseeritud valitsemine Afganistanis.

„Rahvuslik Vastupanurinne usub, et kestva rahu jaoks peame me tegelema Afganistani alusprobleemidega,” ütles Nazary. „Afganistan on riik, mis koosneb etnilistest vähemustest, keegi ei ole enamus. See on multikultuurne riik, nii et see vajab võimu jagamist – võimujagamiskokkulepet, kus kõik näevad end võimul olevana.”

Ühe grupi domineerimine poliitikas viib sisesõja ja praeguse konflikti jätkumiseni, märkis Nazary.

„Me eelistame rahu, meie prioriteet on rahu ja läbirääkimised,” jätkas Nazary. „Kui see ebaõnnestub, kui me näeme, et teine pool ei ole siiras, kui me näeme, et teine pool püüab end ülejäänud riigile jõuga peale suruda, ei lepi me mingisuguse agressiooniga. Ja me oleme ennast tõestanud, meie viimase 40 aasta ajalugu on näidanud, et keegi ei suuda meie piirkonda vallutada, eriti Panjshiri orgu. Punaarmee, kogu oma võimsusega ei suutnud meid alistada... Ma arvan, et ühelgi jõul ei ole praegu Afganistanis Punaarmee võimsust. Ja Taliban 25 aastat tagasi samuti... Nad püüdsid orgu üle võtta ja kukkusid läbi, nad said hävitavalt lüüa.”