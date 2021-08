OTSEPILT ja -BLOGI | Ametlikult alanud "Balti kett" kogub tuure. Kunagine rahvarindlane Marju Lauristin: see on anti-Balti kett!

Ürituse idee võeti 1989. aastal loodud Balti ketist, kuid seekord ei ole eesmärk võõra võimu alt vabanemine ning iseseisvuse poole püüdlemine. Aktsiooni korraldajad rõhutavad oma kodulehel, et seistakse võrdsuse ja ühtsuse poolt ning ühiskonna lõhenemise vastu, kuid ürituse peamõte näib olevat vaktsiinivastasuse demonstreerimine. „Oleme vaktsineerimisvabaduse poolt. Igaühel on õigus oma keha puutumatusele.“ teatavad korraldajad kodulehel rubriigis „Mille eest me seisame“ esimesena.

„Balti keti loosung oli „Vabadus“, aga igasuguses demokraatlikus vabaduses on piirang – see lõpeb seal, kus hakkab ahistama teise inimese vabadust. Ilma selleta pole demokraatia võimalik. Aga kes tahavad vabadust nakatada teisi… kui sellised inimesed teevad Balti ketti, siis see ei ole Balti kett. See on midagi hoopis-hoopis muud. See on anti-Balti kett.“ Küsimusele, kui palju inimesi tema meelest üritusele läheb, vastas Lauristin, et inimesed ei peakski sinna kohale minema.