Taliban hoiatas tagajärgede eest, kui USA väed jäävad Afganistani ka pärast 31. augustit

„See on punane joon. President Biden teatas, et 31. augustil tõmbavad nad kõik oma sõjajõud välja. Seega kui nad seda pikendavad, tähendab see, et nad pikendavad okupatsiooni, samas kui selleks ei ole vajadust,” ütles Shaheen eile intervjuus Sky Newsile, vahendab Business Insider.

„Kui USA või Ühendkuningriik peaksid taotlema lisaaega evakueerimise jätkamiseks, on vastus ei. Või sellel on tagajärjed,” lisas Shaheen. „See tekitab meie vahel umbusalduse. Kui nad kavatsevad okupatsiooni jätkata, provotseerib see reaktsiooni.”

Talibani allikad on öelnud Reutersile, et 31. augusti tähtaega ei pikendata. Lisati, et keegi pole Talibani poole ka sellise taotlusega pöördunud.

Biden ütles eilsel pressikonverentsil, et USA võib siiski tähtaega pikendada, kui evakueerimisega ei jõuta selleks ajaks ühele poole.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et taotleb isiklikult Bidenilt tähtaja pikendamist.

Kui Shaheenilt küsiti meeleheitlike stseenide kohta Kabuli lennuväljal, kus inimesed on õhku tõusvate lennukite külge klammerdunud, vastas ta, et riigist põgenemise põhjus ei ole mure ega hirm.

„Nad tahavad lääneriikidesse ja see on omamoodi majandusmigratsioon, sest Afganistan on vaene maa ja 70% Afganistani inimestest elab alla vaesuspiiri, nii et kõik tahavad lääneriikidesse ümber asuda, et saada jõuka elu peale. Asi ei ole kartmises,” ütles Shaheen.