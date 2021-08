Kas teha ühe toa remont ja siseviimistlus ise või usaldada see asjatundjale?

Asjatundjatel on olemas kõik vajalikud vahendid ja piisav kogemus, et tööd kiirelt valmis jõuda.

Kauni ja korrektse lõppviimistluse nimel tuleb enamasti näha üsna tublisti vaeva. „Eriti maalritööde puhul on eeltöö kõige alus. Halvasti pahteldatud pind jääb uue värvi või tapeedi alt selgelt näha ja seda parandada on väga kulukas,“ sõnab ta.

„Kaardistame kliendi soovid ja nõustame materjalide valikul. Kui eelarve on juba paigas, siis saame kohapeal välja pakkuda, mida selle summa eest on võimalik teha,“ kirjeldab ta.

„Samas ei ole puitparkett kõige parem valik näiteks koerapidajatele. Puit on pehme ja seetõttu võivad küüned põrandapinna kiirelt kriimuliseks muuta. Samuti jätavad kogemata põrandale sattunud väljaheited puidule jälje, mida välja saada on väga keeruline,“ ütleb Kaspar.

Puitpõrand on kallim, kuid olemuselt jala all soe ja kvaliteetne pind, mida on võimalik ka taastada, kui pealmine spoonikihi paksus seda võimaldab.

Näiteks ei sobi laminaat ruumi, kus on oht, et niiskus võib põrandale sattuda (köök, esik) sest veega kokkupuutel hakkab materjal punduma. Eeliseks on odav hind.

Mõistagi eeldab tapeet eritöötlust kasutamata ikkagi kuiva ruumi, kuid tasub teada, et tapeete on olemas ka niiskete ruumide tarbeks (pesuruumid, köögi tasapinna tagune sein jne).

„Üürikates on levinud värvitava tapeedi kasutamine, sest seda on lihtne värskendada – värvid lihtsalt üle,“ lisab Kaspar.

LVT ja SPC on tehismaterjalid, mida on hea kasutada esikutes ja köögis või isegi vannitoas, kui pesemine toimub dušialusel või vannis, mitte ei ole lahendatud põrandapealse trapiga. Paljud saadaolevad tooted on veele vastupidavad ja neid on kerge hooldada.

Erinevalt laminaadist või puitparketist saab paljude LVT katete puhul vahetada ka ühe paneeli, kui see on lootusetult viga saanud. Piisab, kui tükk noaga välja lõigata ja pakist uus leht asemele paigaldada.

Rullmaterjali eeliseks on hind, kuid visuaalselt ei ole see eluruumidesse enamasti väga kena ega ka raskete esemete liigutamisele vastupidav lahendus.

Mis on ühe toa remondi hind?

Mõistagi tahab remondihuviline eelkõige teada, milline võiks olla ühe toa remondi hind ja ajavõit juhul, kui kutsuda appi asjatundjad.

Kööginurgaga toa siseviimistlustööd

„Hind oleneb kõige enam soovitud tulemusest ja aluspinnast. Kui põrand on sile ja saab uue katte otse vanale põrandale kanda, siis on ajaline võit mitu tööpäeva,“ kinnitab Kaspar.

Samas märgib ta, et kui seinad ja laed on tarvis värvida, siis kehvema aluspinna puhul võib vaja minna mitmeid päevi, et pinnad „värviküpseks“ saada.

Remondifirmal kulub ühe 10–15 m2 toa seinte ja lagede viimistluseks ja parketi vahetuseks keskmiselt 6–7 tööpäeva, sest pahtli- ja värvikihid vajavad aega kuivamiseks. See kehtib aga vaid siis, kus põrandat ei pea üles võtma ja seinad on sellises korras, et ei vaja mitut kihti pahtlit.

Täpsemalt kujuneb remondi eelarve iga objekti puhul eraldi.

Levinud küsimus: kas Remondifirma teeb siseviimistlustöid ainult Tallinnas?

Remondifirma tegeleb kõigi remonditöödega alates kapitaalremondist kuni pisemate töödeni (nt siseukse vahetamine).

Kogenud meistrimehed aitavad siseviimistluse, vannitoa värskendamise ja paljude muude remonditöödega valdavalt Tallinnas, kuid ka lähiasulates – näiteks Tabasalus, Sakus, Viimsis jne. Tööpiirkonna piiriks loetakse Harjumaa haldusüksus.

Remondifirma aitab leida parimaid lahendusi!