Krüolüpolüüs – kaalu langetamine külma abil vaid 40 minutiga

Tänu krüolüpolüüsile on muutunud võimalikuks suunatud figuuri modelleerimine, eemaldades üleliigseid sentimeetreid justnimelt sealt, kus see on vajalik. Krüolüpolüüsi kasutatakse kõhul, abaluude piirkonnal, tuharatel, külgedel, reite sise- ja välikülgedel, kalifeepiirkonnal, põlvedel, kätel, kuid see absoluutselt ei sobi kasutamiseks ainult näol.

Üks krüolüpolüüsi vaieldamatu eelis on see, et nähtavate salenemistulemuste saavutamiseks piisab juba ühest seansist. Sellegipoolest ei ole kordusprotseduurid keelatud. Neid on võimalik teha, kui esimesest protseduurist on möödunud vähemalt 30 päeva, et tugevdada efekti. Ühele piirkonnale on tavaliselt soovitatav teha mitte rohkem kui kolm protseduuri.