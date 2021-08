Soome siseminister: pooled evakueeritavast 170 afgaanist toodi Helsingisse

Ohisalo ütles täna pressikonverentsil, et Soome on nüüd toodud umbes pooled Soomet abistanud 170 isikust, kes oli plaanis Afganistanist evakueerida.

Ohisalo sõnul on keeruline öelda, kui tõenäoline on, et ka ülejäänud inimesed saadakse Soome toodud.

„Viimati täna on uudised olnud väga muret tekitavad selle kohta, et lennuväljal on peetud isegi tulevahetust. Sellistes oludes teevad Soome võimud tööd, et inimesed saaks ohutusse kohta,” ütles Ohisalo.