VIDEO ja BLOGI | Alar Karis ei nõustuks presidendina kooseluseaduse tühistamisega

Täna toimus sotsiaaldemokraatliku erakonna kohtumine presidendikandidaat Alar Karisega. Karisele esitatud küsimuste teemavalik oli lai: päriti näiteks kooseluseaduse, metsanduse ja erakondade rahastuse kohta. Presidendikandidaat jäi isiklike seisukohtade avaldamisel tagasihoidlikuks ning rõhutas, et eelkõige on tähtsus selgitamisel ja diskussioonil.

Kui Raimond Kaljulaid uuris Karise suhtumist 2019. aasta koalitsiooni, teatas kandidaat kindlalt: „Muidugi see valitsus kahjustas välis- ja julgeolekupoliitikat. Sain aru, et asjad ei liikunud õiges suunas.“ Vastuseks küsimusele, kas eelmine valitsus lõhestas ühiskonda, kinnitas Karis, et ühiskonna polariseerumine tõepoolest toimus. „Ma ei hakka kellelegi näpuga näitama,“ toonitas ta siiski.

Kooseluseaduse kohta ütles presidendikandidaat, et kõige olulisem on võrdne kohtlemine. „Kooseluseaduse sisu peaks olema, et kõigile on tagatud võrdne kohtlemine. Seaduse võib küll lahti võtta, et seda paremaks muuta, kuid ma ei tühistaks seda.“ sõnas Karis vastuseks Eduard Odinetsa küsimusele, kas presidendikandidaat oleks valmis kooseluseaduse tühistama.

Oma lemmikteemaks peab Karis haridust. „Minu eesmärgiks on tark ja haritud rahvas. Lähenemisi, et maa on lame ja vaktsineerimine on halb, tahaksin vähendada,“ ütles presidendikandidaat.