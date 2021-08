Talibani-vastasele võitlusele on kutsunud Afganistani legendaarse sõjapealiku poeg ja senine asepresident

„Taliban ei ole probleem ainult Afganistani rahva jaoks. Talibani kontrolli all saab Afganistanist ilma kahtluseta radikaalse islamiterrorismi kese, siin hakatakse taas hauduma vandenõusid demokraatiate vastu,” kirjutas Ahmad Massoud eelmisel nädalal ajalehes Washington Post. „Ükskõik, mis juhtub, kaitsevad minu mudžaheedidest vennad ja mina Panjshiri Afganistani vabaduse viimase kantsina. Meie moraal on alles. Me teame kogemustest, mis meid ootab. Aga me vajame rohkem relvi, laskemoona ja varustust.”