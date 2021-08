Rootsi peaminister Stefan Löfven lahkub sügisel valitsusjuhi ja erakonna esimehe ametist

„Järgmise aasta valimiskampaania ajal juhib sotsiaaldemokraate keegi teine, mitte mina,” teatas Löfven Stockholmi lähedal Åkersbergas Runö konverentsikeskuses peetud kõnes, vahendab Yle Uutiset.

Löfven ütles, et on oma kavatsusest rääkinud erakonna juhtkonnale ja valimisteks ettevalmistuste tegemise juhtidele. Otsus on Löfveni sõnul küpsenud ajapikku.

„Olen olnud erakonna esimees kümme aastat, peaminister seitse. Need on olnud fantastilised aastad. Aga kõigel on lõpp. Ma tahan anda oma järeltulijale kõige paremad eeldused,” ütles Löfven.

Löfven loodab, et isikute vahetus annab erakonnale ja töölisliikumisele uut energiat.

Rootsi sotsiaaldemokraatide peasekretär Lena Rådström Baastad arvas, et nüüd on õige aeg otsida erakonnale uus juht. Ta usub, et Löfven teeb kuni ametist lahkumiseni midagi tagasi hoidmata tööd.

„Me ei suuda piisavalt rõhutada, kui tähtis Stefan Löfven on erakonnale ja kogu Rootsile olnud,” ütles Rådström Baastad.

Löfveni ootamatut teadet on kommenteerinud ka Rootsi teiste erakondade juhid.

„Olen Stefan Löfveni esimehest kolleegina alati austanud. Meie seisukohad ühiskonna probleemide ja lahenduste kohta on väga erinevad. Ma ei ole siiski kunagi kahelnud tema heades kavatsustes ja tahtes tegutseda Rootsi heaks. On tähtis osata eristada asja ja isikut. Aitäh nende ühiste aastate eest Rootsi poliitikas,” ütles moderaatide esimees Ulf Kristersson.

Keskonnapartei esindaja Märta Stenevi saatis terviseid Facebookis.

„Aitäh, Stefan, aastatepikkuse hea valitsuskoostöö eest. Meie erakonnad on koos juhtinud Rootsi esimest punarohelist valitsust ning oleme astunud tähtsaid samme kliima, võrdõiguslikkuse ja julgeoleku heaks,” kirjutas Stenevi.