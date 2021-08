VILJA KÜSIB | Kaja Kallas: minu juhitav Reformierakond EKRE-ga valitsust ei moodusta

Viitasite, et Reformierakonna loobumine Kaljulaiust ei käinud kergelt. Mismoodi te püüdsite Jüri Ratast veenda, et ta võiks jätkata?

Miks te arvate, et kergesti? Presidendi saab valida vähemalt 68 riigikogu liikme toetusega. Vähemalt kolm erakonda riigikogus ei ole valmis Kaljulaidu toetama. Ei ole piisavalt hääli, et ta valituks osutuks.

Ei vasta tõele. Varemgi on arvatud, et see või teine president on erakondadele mugav. Kui jutt käis Kersti Kaljulaiust, arvas Isamaa, et kuna tegu on nende ridadest võrsunud inimesega, on ta neile mugav. Kuidas läks? Ei ole olnud väga mugav. Riigikontrolörina ei olnud Alar Karis ühelegi valitsusele mugav. Kes iganes eeldab, et ta ühele või teisele mugav, eksib. Nii on läinud kõigi presidentidega. Igaüks neist on ametit sisustanud vastavalt oma äranägemisele ja põhiseaduses ette nähtud piiridele.

Ei saa öelda, et Karis on avalikkusele tundmatu. Ta on olnud kahe ülikooli rektor, riigikontrolör, esinenud eri seisukohtadega. Olen temaga koos töötanud majanduskomisjoni esimehena, kui tema oli Arengufondi nõukogu esimees. Tegemist on väga intelligentse, viisaka, rahuliku ja lugupeetud inimesega, kes oskab kuulata ning Eestit esindada nii siin kui ka väljaspool.

Ma loodan küll, et saab. Oleme otsinud presidendikandidaati koos opositsiooniga, teinud palju koosolekuid leidmaks kandidaati, kes kõigile sobib. Eesti põhiseaduse järgi peaks president olema erakondadeülene. Tuleb leida konsensus vähemalt 68 häälega riigikogus. Usun, et Eesti saab hea presidendi.

Presidendivalimised polegi õieti valimised, see on rohkem ametissemääramine, kas pole nii?

Vaadake, valimised on valimised. Ma võiks ka öelda, et see on inimeste lörtsimine, et teie võtate meedias ette, mida keegi on öelnud või teinud. Selles trumlis ongi väga raske olla.

Alar Karis arvestab võimalusega, et ta tehakse riigikogus lolliks. Miks ikkagi peaks see süsteem olema inimesi lörtsiv ja institutsiooni alavääristav?

Lohutuseks võin öelda kahte asja. Eelmisel nädalal kohtusin Angela Merkeliga. Tema tunnistas, et ka neil on see protsess keeruline. Teiseks oli mul eelmisel nädalal lõunasöök eelmiste peaministritega. Kõik rääkisid olnud presidendivalimistest ja nentisid, et sellega on alati olnud igavene jama. Alati on olnud raske, aga alati on Eesti saanud hea presidendi.

Ma ei ole sellega nõus. Kui iga erakond on oma hobusega areenil, igaühel on oma sõdur võitlusväljal, siis on tema tagant ära tagurdada väga keeruline. Ka põhiseadus näeb ette, et erakonnad peavad kokku leppima. Kujutage ette, et meie tuleme välja Urmas Paeda või Andrus Ansipi kandidatuuriga, ja siis ma peame ühel hetkel – et presidenti ära valida – erakonna sees ütlema, et me nüüd teda enam ei toeta. Kuidas me seda põhjendame? Presidendivalimised on teistsugused kui kohalikud või riigikogu valimised. Põhiseadus surub erakondi kokku leppima. Paraku on nii, et ühele ei sobi üks, teisele ei sobi teine.

Reformierakonna esindajad on viidanud, et kuna ollakse peaministripartei, ei pretendeerita presidendikohale. Ometi pole selle kohta ametlikku kokkulepet, miks te ikkagi loobusite presidendi tegemisest?

Kahest suurest ei piisa, et presidenti ära valida, meil on vaja ka opositsiooniparteisid.

Tegite vihje ajakirjanduse rollile. Olete ka varem ajakirjandust süüdistanud, et ajakirjandus võtab presidendikandidaadid paljaks ja sunnib neid joonistama. On see kohane?

Mina ei süüdista ajakirjandust. Meil on isegi fraktsioonis seinal plakat: poliitik, kes süüdistab ajakirjandust, on nagu meremees, kes süüdistab tormist merd. Olen toonud aga välja, et kohati idealiseeritakse eelmisi valimisi. Öeldakse, eelmisel korral teadsime selleks ajaks kandidaatide seisukohti. Kõik olnuks suurepärane, kui president tulnuks nende inimeste seast, kes debatti pidasid. Aga ta ju ei tulnud.

Aga oli see siis ajakirjanduse süü?

Ma pole kordagi öelnud, et see oli ajakirjanduse süü. Ka mulle meeldis, et saime eelmisel korral teada, mida kandidaadid ühest või teisest asjast mõtlevad. Peeter Esimenegi ütles, et kõik bojaarid peavad rääkima, et rumalus oleks kohe näha. Ent president ei tulnud eelmisel korral ju kandidaatide seast, seda tahan ma öelda.

On teil järgmine valitsus koos, juhuks kui presidendivalimised lörri lähevad ja teie valitsuse lõhki ajavad?

Ei ole. Ei saa keskenduda kahele asjale korraga. Kui ehitada samal ajal teist valitsust, läheb see esimene katki.

Ei saa aga ju välistada, et Jüri Ratas tõmbab juba niite järgmise võimuliidu kokkupanemiseks?

Poliitikas ei saa midagi välistada, see on tõsi. Meie koostöö Jüri Ratasega on presidendivalimiste ajal paranenud, meil on hea koostöö. Me saame koos Keskerakonnaga valitsuses teha otsuseid. Mul ei ole tunnet, et praegu käiks kuskil mõni paralleelprotsess. Alati on küll võimalik, et pean pettuma.

Koroonaviirusega võitlemine oli teie valitsuse esimene prioriteet algusest peale. Edu asemel oleme näinud, kuidas sotsiaalminister Tanel Kiik esineb täieliku käpardina ning terviseamet laseb vaktsiinid raisku ja keegi ei võta vastutust. Alustame Kiigest, miks ta ikka veel teie valitsusse kuulub?