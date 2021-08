„Appi! Ma lihtsalt ei suuda keskenduda!” 7 nippi, kuidas sel kooliaastal efektiivsemalt õppida

Me kõik teame seda pidevat vajadust üht või teist äppi scroll’ida. Suurem osa kordadest ei leia me sealt, mida ootasime, ja paneme selle sama targalt jälle kinni. Siiski – jõuab mööduda ainult natuke aega, kui haarame automaatselt uuesti telefoni järele. Küll kirjutab sõber sõnumi. Seejärel saadab mõni äpp järjekordse teavituse. Kuidas ma siis ometi ei ava seda? Selleks et mitte lasta end sellest tüütust harjumusest häirida, eemalda segajad. Pane telefon eemale või lülita teavitused välja. Arvutis hoia lahti aga ainult need aknad, mis päriselt õppimisele kaasa aitavad.

• Kas oled kogenud pettumust, sest veetsid kogu õhtu õppides, aga hiljem polnud kasu ikka justkui midagi? • Kas oled kunagi tundnud, et saadud hinne või tagasiside ei peegeldanud absoluutselt sinu tegelikke pingutusi? • Kas sul on tulnud ette, et mahukat ja rasket materjali läbi võttes mäletad järgmine päev ainult imepisikest osa sellest?

3. Vaheta õpikeskkonda

Kuigi kodutööde nimetusse on sõna „kodu” juba justkui sisse kirjutatud, ei tähenda see siiski, nagu peaks õppima ainult ja ainult koduseinte vahel. Seda enam, et kodus on nii palju muid ahvatlusi, mida tehes õppimist pidevalt edasi lükata. Uuringud on näidanud, et õpikeskkonna vahetamine võib keskendumisvõimele tublisti kaasa aidata. Seega kui tunned, et ei suuda kodus süveneda, mine proovi vahelduseks õppida näiteks mõnes vaiksemas kohvikus või raamatukogus. Viimases on sageli palju teisi õpilasi ees ootamas – nähes neid süvenenult tööd tegemas, annab see endalegi motivatsiooni ja tahtmist juurde.

4. Leia sõber, kellega koos õppida

Niisama sõpradega lobisemine ei aita õppetööle keskendumisele just kuigivõrd kaasa. Hoopis teine lugu on siis, kui töötate sõbraga sama eesmärgi nimel. Kas oled tähele pannud, et mõne sõbraga koos koolitöid tehes sujub õppimine kuidagi eriti hästi? Samal ajal kui mõne teisega toote te teineteisele ainult pahandust kaela – mõtlete üheskoos välja üha uusi mooduseid, kuidas õppimisega alustamist muudkui edasi veeretada. See on täiesti okei! Kui sul on juba keegi, kellega moodustate hästi toimiva duo, siis püüdke teineteisele kasulikud olla. Tehke aeg-ajalt kokkusaamisi või õppige üheskoos näiteks videokõne vahendusel. Nii on õppimine tükkmaad lõbusam, aga ka efektiivsem, sest aitate teineteisel järjel püsida ja saate vahepeal teineteise teadmisi kontrollida. Ka pole siis põhjust pidevalt telefoni järele haarata.

5. Vali õige muusika