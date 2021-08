Merkel lubas Kiievis, et Saksamaa ei luba Putinil gaasi geopoliitilise relvana kasutada

Kuigi peamised riskid langevad Ukrainale, on see Zelenskõi sõnul ohtlik kogu Euroopale .

Merkel ütles, et Berliin nõustub Washingtoniga , et gaasi ei tohi kasutada geopoliitilise relvana.

Merkeli sõnul on need kohustused Saksamaa tulevastele valitsustele siduvad.

Merkel ütles ka, et on Kiievi ja Moskva vaheliste rahuläbirääkimiste vahendamise praeguse formaadi poolt, sest see on võimaldanud osapooltel omavahel rääkida ja ilma selleta poleks üldse mingit kontakti.