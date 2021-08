Suurbritannia palub USA-lt Kabulist lahkumise edasilükkamist

Biden on öelnud, et toimuvad arutelud tähtaja edasilükkamiseks, aga loodetakse, et seda ei pea tegema.

G7 riikide arutelu leiab praeguse eesistuja Suurbritannia juhtimisel aset virtuaalselt ja arvatakse, et peamine teema on Afganistani pikaaegne tulevik.

Johnson on öelnud, et on elutähtis, et rahvusvaheline kogukond teeks koostööd, et tagada ohutu evakueerimine, hoida ära humanitaarkriis ja toetada afgaane viimase 20 aasta saavutuste kindlustamisel.