Bideni sõnul turvatsooni Kabuli lennuvälja ümber laiendatakse, USA kaasab evakueerimisse tsiviillennufirmasid

Viimastel päevadel on Katari suursaadik Afganistanis eskortinud väikesi ameeriklaste gruppe lennuväljale, teatasid anonüümsed allikad. USA kodanikele on antud juhised kohtuda teatud punktides linnas ja suursaadik saadab siis neid, et tagada ohutu läbipääs, teatasid allikad. Katar on tegutsenud vahendajana USA ja Talibani vahel. Seal on toimunud läbirääkimised ja sinna on paljud evakueeritud kõigepealt viidud.