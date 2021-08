Kommunismiohvrite memoriaalis mälestatakse täna totalitaarsete režiimide ohvreid

Justiitsministri sõnul on tuhanded nimed kommunismiohvrite memoriaali seintel märk inimestest, kes on Eesti iseseisvuse hävitaja, Nõukogude repressiivaparaadi ohvrid. "Peame seisma selle eest, et inimsusevastased kuriteod jääksid minevikku, kuid kui siiski leiab kurjus võimaluse end välja elada, järgneks sellele vääramatult karistus ning ohvrid saaksid väärikalt meeles peetud," lisas Maris Lauri.

Sergei Metlevi sõnul on oluline süveneda 23. augusti 1939 konteksti. "Kaks totalitaarset suurriiki – natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit – leppisid kokku, et nad panevad toime rahvusvahelise kuriteo mitme vaba rahva vastu ja keegi ei suutnud neid tollal peatada. See on õppetund: demokraatiat ja vabadust tuleb kaitsta ka väljaspool kodu," märkis ta.