Riigikogu liikmed külastavad Ukraina merepiiri

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson , Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Mati Raidma ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Raivo Tamm on kolmapäevani Ukrainas, et võtta osa Krimmi platvormi avaüritustest, osaleda Ukraina iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise 30. aastapäeva tähistamisel ning külastada Ukraina merepiiri Mariupoli lähistel.

Marko Mihkelsoni sõnul on Krimmi platvorm, mille eesmärgiks on kindlustada Krimmi okupeerimise lõpetamine, äärmiselt tervitatav algatus. "Ka Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval peaks rahvusvaheline üldsus jätkuvalt hoidma olukorda Krimmis terava tähelepanu all ning mõistma hukka piirkonna ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt," rääkis ta.