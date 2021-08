Taliban: uus valitsemine ei tule lääne standardite järgi demokraatlik

Äärmusühenduse Taliban kaasasutaja mulla Abdul Ghani Baradar on saabunud Afganistani pealinna Kabulisse, et pidada teiste juhtidega kõnelusi riigi uue valitsuse moodustamiseks, teatas täna Taliban.

Talibani teatel kavatseb rühmitus lähinädalatel ette valmistada uue mudeli Afganistani valitsemiseks. Eraldi meeskonnad hakkavad tegelema siseturvalisuse ja finantsküsimustega, kirjutab uudisteagentuur Reuters. „Kriisireguleerimiseks tuuakse sisse eelmise valitsuse eksperte," lubas Talibani kõneisik Reutersile.





Baradar kohtub teiste hulgas nii endiste valitsusjuhtide, poliitikakujundajate, sõjapealike kui ka usujuhtidega.

Uus valitsemisstruktuur ei tule selline, mida saaks lääne standardite järgi nimetada demokraatiaks, kuid see kaitseb igaühe huve, kinnitas Talibani esindaja.

Taliban järgib sunniitliku islami ülimalt karmi varianti, kuid viimasel ajal on äärmuslased üritanud näidata maailmale mõõdukamat nägu, lubades, et naistel lubatakse haridust saada ning läänega koostööd teinud afgaane ei ähvarda riigis tagakiusamine. Afganistani eri paigust on viimasel ajal aga avalikkuse ette jõudnud küllaldaselt näiteid, mis lähevad antud lubadustega vastuollu.