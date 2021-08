Urmas Reinsalu hinnang COVID-iga haiglavoodisse sattunud Seederi seisundile: ​külmavereline ja rahulik nagu ikka

Eile õhtul kinnitas Isamaa kommunikatsioonijuht Karl-Sander Kase Delfile, et erakonna esimees on toimetatud koroonaviirusega haiglasse. Millises seisundis ta sinna jõudis ning milline oli tema tervislik olukord, Kase toona ei kommenteerinud. Ta märkis, et oli Seederiga eilsel õhtupoolikul telefonitsi suhelnud ning see olla juba hea märk.