Venemaa kuulutas riigi tähtsama sõltumatu telekanali Dožd välisagendiks

„Dožd pole välisagent, vaid Vene meediaväljaaanne," teatas kanali peatoimetaja Tihhon Dziadko sõnumirakenduses Telegram . Dziadko lubas, et Dožd avaldab otsuse suhtes protesti, sest selline käik on vastuolus seaduste ja terve mõistusega. „Loomulikult jätkame tööd sel moel nagu varem."

2012. aastal vastu võetud vastuolulise seaduse järgi saab välisagendiks liigitada igasuguse poliitiliselt aktiivse inimese või ühenduse Venemaal, kes või mis saab välismaalt toetust. „Välisagendid" peavad järgima ranget finantsaruandlust ning lisaks on nad kohustatud kõigi avaldatud materjalide juures ära märkima, et on „välisagendid".