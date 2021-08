Ülemiste keskus pani pealinnas vaktsineerijatele välja kinkekaardid

Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku õendusjuht Ivar Käsper ütles, et kaubanduskeskuste juures vaktsineerimine on olnud edukas – vaktsineerimisbuss on alates käesoleva nädala algusest olnud iga päev väljas Tallinna ühe kaubanduskeskuse juures ning tänaseks on võimalust kasutanud sajad keskustes töötavad ja keskusi külastavad inimesed.