Helir-Valdor Seeder on koroonaga haiglas. Erakonnaliikmed napisõnalised

Erakonna kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase kinnitas täna õhtul Delfile Seederi haiglas viibimist ja hiljem ka seda, et erakonna esimees on nakatunud koroonaviirusega. Milline on haiglas viibiva Seederi tervislik seisund, keeldus Kase avaldamast, kuid lisas, et rääkis Seedriga õhtul telefonitsi ja see on juba iseenesest positiivne märk.

Küsimusele, kas erakonnajuht on vaktsineeritud, vastas Kase, et need on "delikaatsed terviseandmed". Täpselt nädal tagasi toimunud Arvamusfestivali erakonna esimeeste debatil väitis Seeder ise, et ta on vaktsineeritud. "Mina olen oma sutsaka kätte saanud," ütles Seeder, rääkides parasjagu vaktsineerimise korraldusest Eestis.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ei osanud Seederi seisundi kohta täna õhtul täpsustavaid kommentaare jagada, kuid tunnistas, et erakonna esimees on tõesti haige. Ta tõdes ka, et tal ei ole õnnestunud Seederiga täna suhelda.

Isamaa erakonna juhatuse liige Riina Solman märkis, et tema rääkis Seederiga tööasjus täna pärastlõunal, kui viimane oli juba haige. Täpsemalt ei tahtnud Solman aga teemat lahata.

Delfil ei ole õnnestunud Seederit ennast täna tabada.