Hädas afgaanidega koostööd tegev humanitaarabi ja maailmaharidust pakkuv Eesti ettevõte Mondo on mures, et ei saa oma partnereid aidata, sest nende käed jäävad lühikeseks.

"Meie oleme omalt poolt teinud kõik, mis meie võimuses. Me oleme edastanud selle info ametiasutustele, nad on teadlikud, nad on öelnud: “Jah, tegeleme sellega.” Mis edasi saab, me tegelikult omalt poolt ei tea ega oska kommenteerida. Väga loodame, et see protsess on kiire,” ütles Mondo esindaja.