Euroopa Liidu asjade komisjon toetab Afganistanis ohtu sattunute vastuvõtmist, abi on palunud 31 inimest

Komisjoni aseesimees Riina Sikkut osutas, et olukord Afganistanis on praegu väga ebastabiilne, mistõttu otsustas valitsus oma eilsel istungil Afganistanist Eestisse ümber asustada või ümber paigutada kuni 30 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest. " Talibani võimuletulekuga kaasneb oht, et inimõigused, eriti naiste ja tüdrukute õigused, halvenevad ning NATO ja Afganistani eelmiste võimudega koostööd teinute elu satub ohtu. Seetõttu on oluline, et Eesti on valmis neid inimesi aitama ja tegutsema kiirelt," sõnas Sikkut.

Komisjoni liige Oudekki Loone lausus, et kahtlemata on oluline Eestisse saabujate tausta kontrollida ja põhjalik vestlus läbi viia, ent see peab olema tehtud moel, mis ei aeglusta abivajajate Afganistanist väljatoomist. "Ohtu sattunud inimeste evakueerimine on esmatähtis – nende riigist väljaaitamiseks on jäänud äärmiselt lühike aeg," toonitas ta. Loone märkis, et Eesti soovib aidata ennekõike neid, kes on olnud meie vahetud kaastöötajad ning kelle elu on nüüd ohus. "Näitame nende inimeste vastuvõtmisega, et Eesti on tõsiseltvõetav riik, kes hoolib oma koostööpartneritest, ega jäta neid keerulistes oludes maha," sõnas Loone. Ta lisas, et 30 inimese lõimimine Eesti ühiskonda, arvestades seejuures nende vajadusi, on meile igati jõukohane.