Amnesty: Talibani võitlejad tapsid vähemusrahva hulka kuuluvaid mehi

Amnesty hoiatas ka, et mitmed muud tapmised võivad jääda saladuseks, sest Taliban on paljudes vallutatud maapiirkondades katkestanud mobiilsideteenused, et vältida kaadrite avalikuks tulekut.

Paljud afgaanid on Talibani suhtes aga endiselt skeptilised ega usu, et sõjakas äärmusrühmitus on muutunud. Eriti on hirmul etniliste vähemusrahvaste esindajad ja naised.