Lätlasi ajab tülitsema kooli seinale tehtud „siivutu" maal

Läti ühiskonnas on tekitanud elavat vastukaja kuulsale kunstnikule Džemma Skulmele pühendatud seinamaal, mille kavandi autoriks on Läti kunstiakadeemia maaliosakonna juht Kristians Brekte. Riia 40. keskkooli seinale tehtud maal on osa inimestest nii endast välja ajanud, et selle eemaldamiseks on algatatud allkirjakampaania.

Brekte lähtus oma kavandis legendaarse kunstniku Skulme äratuntavast stiilist ja selle kandsid seinale kunstnikud Kiwie ja Miķelis Mūrnieks, kirjutab Läti rahvusringhääling. Maalil on ka Skulme tsitaat: „Me oleme kõik ussikesed, kes peavad end pinnasest läbi kaevama".

Sihtasutus Kunst Vajab Ruumi (Mākslai vajag telpu) teatas Facebookis, et allkirjade kogumise kampaania taga on enamjaolt mures lapsevanemad, kellele ei meeldi, et seinamaalis on koos erootilise olemusega elemendid ja surm, seksuaalsus ning "tõenäoliselt satanism". Lisaks tekitavat maal lastele traumat. Sihtasutus tsiteeris omakorda psühhoterapeaut Ginta Teivānet, kes ütles, et maal ise ei saa lastele traumat tekitada, sest lapsed tajuvad seda täiskasvanutest erinevalt - just nagu muinasjuttegi.

Sihtasutus selgitas ta, et Skulme tsitaat on avatud ja demokraatliku ühiskonna metafoor, kus iga indiviid vastutab oma tegude eest.

Sellest hoolimata oli tänase seisuga kogutud kunstiteose eemaldamise poolt rohkem kui 3500 toetusallkirja.

Brekte sõnas Läti raadiole antud intervjuus, et põhiprobleem on selles, et inimestel pole uudishimu. „Nad ei pööra tähelepanu ei kontekstile ega sisule, vaid suudavad ainult räusata."