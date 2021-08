Vaktsineerimisliider: Kambja vallas on kaitsepoogitud üle 80% täisealistest. Kuidas see tase saavutati?

Kambja vallavanem Aivar Aleksejev ütles täna Delfile, et neid hoiab vaktsineerimisstatistikas esikohal ennekõike kohalike inimeste teadlikkus. "Mingeid erilisi asju me selleks teinud ei ole. Tuleb vaid inimesi kiita," lausus ta.

"Juba 1. juulil, kui ületasime 70% piiri, saime kaks suuremat tagasilööki - tulid suured puhangud. Aga alati peab uskuma paremasse," lausus ta. "Vaktsineerimise positiivne külg on see, et kui nakatumise tagajärjel haigestutakse, siis ei põeta seda nii raskelt."

Tema sõnul on Kambja vallas hetkel 23 koroonaviirusega nakatunut, samas kui ümberkaudsetes omavalitsustes on nakatumine punases.

Vallavanema sõnul on nüüd tähelepanu kooliaasta algusel. "Minu soov on see, et jätkame samas vaimus, ja tahan loota, et see kooliaeg, mis nüüd tuleb ja milles nähakse uut suurt võimalikku puhangut, läheb meil valutumalt," sõnas Aleksejev.